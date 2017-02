Door: redactie

28/02/17 - 21u26 Bron: Mozkito

In het Oost-Vlaamse Ninove zijn deze avond twee wagens betrokken geraakt in een zwaar verkeersongeval. Rond 20.30 uur ging het zwaar mis op de Lebekestraat. Een gemeentelijke weg tussen de velden. Een van de wagens werd daarbij in een akker gekatapulteerd. Bij het ongeval raakten twee mensen zwaargewond.