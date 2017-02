Burgemeester Kuurne maakt acte de présence verkleed als Peter Sagan

Bart Fieremans

28/02/17 - 21u38 Bron: eigen berichtgeving

© Henk Deleu.

video Wie een beetje verderop stond, moet gedacht hebben dat de enige echte Peter Sagan te gast was op Mardi Gras in Kuurne. Het was echter niemand minder dan burgemeester Francis Benoit die zijn opwachting maakte op het event in de hippodroom. En zelfs de organisatie liet zich vangen.

© Henk Deleu. "Peter Sagan gastvedette op Mardi Gras", zo kondigde de officiële website van Hippodroom Kuurne de wereldkampioen aan als acte de présence tijdens de prestigieuze drafmeeting in Kuurne vandaag: "U kan erbij zijn om met de wereldkampioen op de foto te gaan, een unieke gelegenheid. Be There." De organisatie van Mardi Gras moest die woorden evenwel intrekken. Ze had een goedbedoelde grap van Francis Benoit, de burgemeester van Kuurne, voor waar aangenomen en officieel aangekondigd.



Het grapje zorgde voor heel wat verwarring in Kuurne, maar de burgemeester zelf vindt het geweldig. Omdat de echte Sagan niet naar het event zou komen, verkleedde hij zich gewoon zelf als de wielervedette. Lees ook Mardi Grasmeeting interpreteert grap burgemeester Kuurne verkeerd: géén Sagan als gastvedette

