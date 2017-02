Vanaf morgen ook echt boetes voor overtreders in Antwerpse lage-emissiezone

Door: redactie

antwerpen Morgen gaat in Antwerpen een nieuwe fase van de lage-emissiezone (LEZ) in. Na een maand van waarschuwingsbrieven, krijgen overtreders vanaf 1 maart ook effectief een boete indien ze de zone in- of uitrijden met een te vervuilend voertuig en niet beschikken over een uitzonderlijke toestemming of dagpas. De administratieve geldboete bedraagt 125 euro.