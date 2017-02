Electrabel bouwt grootste oplaadbare batterij van België

Door: redactie

28/02/17 - 15u55 Bron: Belga

© photo news.

primeur De elektriciteitsproducent Engie Electrabel wil in het Vlaams-Brabantse Drogenbos tot 6 megawatt (MW) elektriciteit opslaan in lithium-ionbatterijen. Het project is een primeur in België, zo melden De Tijd en L'Echo vandaag.