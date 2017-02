Doodsoorzaak kickbokser Marc de Bonte blijft onduidelijk, Nederlandse politie sluit onderzoek af

Door: redactie

De Nederlandse politie heeft het onderzoek naar de dood van de kickbokser Marc De Bonte afgerond. In november 2016 werd zijn lichaam na een melding van een schipper uit het kanaal gehaald. Uit het onderzoek door de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf naar voren gekomen. De resultaten van de lijkschouwing en het toxicologisch onderzoek gaven geen uitsluitsel over de doodsoorzaak.

De 26-jarige Marc de Bonte uit Kasterlee was drie weken voor het terugvinden van zijn lichaam vermist. Zaterdag 5 november rond middernacht was hij vanuit Turnhout op weg naar zijn Nederlandse vriendin in Best, maar daar kwam hij nooit aan. Op 6 november werd zijn voertuig teruggevonden aan de Wilhelminakanaalstraat in Oirschot. Op 24 november 2016 werd het lichaam na een melding van een schipper uit het kanaal gehaald. Een team deed uitvoerig onderzoek naar de dood van de Belg. Er waren na de verdwijning totaal geen aanwijzingen die ook maar enige verklaring konden geven voor zijn vermissing.



Het Nederlandse rechercheteam werkte samen met de Belgische politie en justitie omdat De Bonte van bij een vriend in Turnhout naar Best in Nederland op weg was. Er werden in België en Nederland zoekacties opgezet, ook met een politiehelikopter. Speciale teams doorzochten het kanaal in Best met sonarapparatuur en speurhonden. De politie vroeg camerabeelden op om de route vast te stellen die de wagen van Marc had afgelegd. De speurders contacteerden familie, vrienden en kennissen in de hoop meer klaarheid te scheppen. Buurtonderzoeken, luchtopnames met drones, Belgische en Nederlandse opsporingsprogramma's maakten deel uit van het onderzoek. Na het vinden van het lijk in het kanaal gingen duikers nog te water. De doodsoorzaak bleef echter onduidelijk. Nu is het onderzoek stopgezet. Dat maakte de Nederlandse politie vandaag bekend.