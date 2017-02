Agressieveling mishandelt ex-vrouw en blijft haar hardnekkig stalken

Door: redactie

Lommel De strafrechter in Hasselt heeft een man uit Lommel veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens stalking. Hij riskeerde aanvankelijk 38 maanden cel wegens het stalken, bedreigen en toebrengen van slagen aan zijn 35-jarige ex-partner.

De 43-jarige man ging al in 2014 door het lint. Hij sleurde zijn partner bij de haren door het huis, terwijl de drie kinderen thuis waren. In 2015 waren ze feitelijk gescheiden, maar de man bleef hardnekkig zijn gang gaan. Zo probeerde hij haar klem te rijden en haar aan te rijden. Overmatig drank- en drugsgebruik veroorzaakten zijn grensoverschrijdend gedrag.



Soms belde hij haar tot twintig keer per dag. Op 27 november 2015 werd hij bij de onderzoeksrechter voorgeleid, maar de man werd voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Hij dook kort nadien weer met een keukenmes op aan haar woning. Hij deinsde er tevens niet voor terug om op een zitting van de familierechtbank dreigementen te uiten.



Aan zijn ex en haar partner moet hij 2.240 euro schadevergoeding betalen. Aan het uitstel zijn voorwaarden gekoppeld: zo moet hij onmiddellijk in een instelling worden opgenomen.