28/02/17 - 09u45 Bron: Belga

De A12 tussen Antwerpen en Brussel was deze ochtend in Meise grotendeels versperd nadat een vrachtwagen er omstreeks 06.30 uur een deel van zijn lading verloor. Het gaat om drie paletten klinkers die verspreid lagen over een groot deel van het wegdek.