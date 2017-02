Buien blijven op post

Door: redactie

Vandaag krijgen we wisselvallig weer met aanvankelijk enkele buien. In de namiddag worden de buien talrijker en intenser. Er is dan opnieuw kans op korrelhagel en vooral in het zuidoosten van het land ook onweer. Het wordt vrij fris met maxima van 2 graden in de Hoge Ardennen en 7 of 8 graden in Vlaanderen. De wind is matig tot soms vrij krachtig uit zuidwest, later uit west tot zuidwest, met rukwinden tot om en bij 70 km/u. Dat meldt het KMI.