"Homans moet praktijktests invoeren voor overheidsjobs"

28/02/17 - 05u22 Bron: Belga

Liesbeth Homans. © belga.

De Vlaamse sociale partners en de zogeheten "kansengroepen" dringen bij Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) aan om praktijktests uit te rollen voor de selectie en werving van overheidspersoneel. Dat staat in een nieuw advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en zijn Commissie Diversiteit. Homans had een maand geleden zelf om het advies gevraagd, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Het is opmerkelijk dat werkgevers en werknemers zich uitspreken voor praktijktests, waarbij verschillende cv's worden ingestuurd voor één vacature van kandidaten met verschillende achtergronden. De SERV baseert zich op cijfers van Unia, het gelijkekansencentrum dat de N-VA nu net in vraag stelt. Daaruit blijkt dat de overheid haar voorbeeldfunctie op vlak van diversiteit niet waarmaakt.



Stages en jobstudenten

De SERV betreurt daarnaast "ten zeerste" dat de Vlaamse overheid minder gebruikmaakt van stages en jobstudenten voor kansengroepen, want "dat is een belangrijk potentieel rekruteringskanaal". Sp.a-parlementslid Yasmine Kherbache noemt het signaal van de SERV een "welkome, serene reactie op de échte problemen".



Diversiteitsbeleid

De SERV looft echter ook "het goede werk van de dienst diversiteitsbeleid" en concrete zaken zoals de uitbouw van het re-integratiebeleid, of het feit dat de focus verschoven is naar individuele maatregelen. "Maar die verschuiving moet wel gepaard gaan met voldoende budget", en daar knelt het schoentje, aldus de kranten.