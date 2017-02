Nam afgevoerde jongere tijdens Aalst Carnaval drugs gemaakt van poetsproduct?

TIM VAN DAMME

Vier jongeren zijn zondagnacht in het ziekenhuis beland onder invloed van drugs. Op de Grote Markt van Aalst vonden passanten een 17-jarige carnavalist tussen de foorattracties. De tiener had geen hartslag meer en werd gereanimeerd. Vermoedelijk nam hij drugs die kan gemaakt worden van een poetsproduct. Ook drie andere feestvierders moesten afgevoerd.

De eerste carnavalsnacht in Aalst liep dan toch niet over rozen. In totaal belandden 32 feestvierders op de spoeddienst. Vier jongeren werden onder invloed van drugs afgevoerd, één van hen in kritieke toestand. Op de Grote Markt vonden drie voorbijgangers de 17-jarige levenloos terug tussen twee foorkramen. De jongeman had geen hartslag of ademhaling meer. "We dachten dat hij al overleden was", klinkt het bij één van de mensen die hem aangetroffen. "We hebben hem meteen gereanimeerd en de hulpdiensten gebeld." Een MUG-team en ambulance waren snel ter plaatse om de reanimatie over te nemen. De jongen, die al bij de politie bekend was voor heroïnegebruik, overleefde de overdosis, maar werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen is hij aan de beterhand. De drie andere jongeren raakten geïntoxiceerd op het Vredeplein, waar volop gefeest wordt.