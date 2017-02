Van Overtveldt stuurt fiscus naar vakbonden De Lijn

DIETER DUJARDIN EN ISOLDE VAN DEN EYNDE

De vakbonden bij De Lijn mogen binnenkort bezoek van de fiscus verwachten. Minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) stuurt zijn diensten uit om te controleren of het terugbetalen van boetes aan chauffeurs fiscaal wel koosjer gebeurt.



Mantel der liefde

"Na drie jaar onderhandelen is er geen sikkepit veranderd, ondanks de vraag van De Lijn aan de nationale vakbondssecretarissen om hier een einde aan te maken", aldus De Ridder. "Dat een eerste fout met de mantel der liefde wordt bedekt, is op zich logisch: buschauffeurs werken vaak onder tijdsdruk en in niet-evidente omstandigheden. Het is dan ook het beleid van De Lijn zélf om de eerste boete terug te betalen als werkgever, en zelfs een deel van de volgende boetes. Maar dat de socialistische vakbond ook de volledige boetes terugbetaalt van een kleine groep hardleerse chauffeurs die de overtredingen blijft opstapelen, is een regelrechte aantasting van elk beleid inzake verkeersveiligheid. Als het niet lukt met overleg, hopen we dat deze controleacties een duwtje in de juiste richting geven", klinkt het.



