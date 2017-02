Gevluchte doodrijder van voetganger in Voeren opgepakt

JDSL

28/02/17 - 00u12 Bron: eigen berichtgeving

© JDSL.

In de Voerenstraat in Moelingen is maandagavond rond 21.30 uur een voetganger langs achter aangereden door een voertuig. De man overleefde de klap niet en stierf ter plekke aan de opgelopen verwondingen. De bestuurder vluchtte weg, maar werd dinsdagochtend ingerekend door de politie.