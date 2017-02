58-jarige voetbalsupporter dan toch stabiel nadat hij in elkaar stuikt

Andreas De Prycker

27/02/17 - 20u02 Bron: Eigen berichtgeving

Het stadion van OHL, Den Dreef. © Photo News.

kessel-lo

De man die gisteren tijdens de voetbalwestrijd OHL - Union gereanimeerd werd, is dan toch stabiel. Dat heeft voetbalclub Oud-Heverlee-Leuven laten weten. De 58-jarige man uit Kessel-Lo stuikte in elkaar in het begin van de wedstrijd. Hij zat bovenaan in de nieuwe Stella Artois Tribune. De hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse en konden de reanimatie onmiddellijk opstarten. De man reageerde hier positief op, maar werd toch in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis reageerde de man opnieuw op prikkels. Hij is dus stabiel, maar wordt voorlopig wel nog in een kunstmatige coma gehouden.