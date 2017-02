Nog twee slachtoffers kritiek na dodelijke crash E40 Jabbeke

Door: redactie

27/02/17 - 20u00 Bron: Belga

© Mathias Mariën.

Na het dodelijk ongeval zaterdagnacht op de E40 richting kust, ter hoogte van Jabbeke, verkeren nog steeds twee slachtoffers in erg kritieke toestand. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge maandagavond.

Een 38-jarige Pool uit De Haan stond naast zijn voertuig op het moment van de crash en werd weggeslingerd.



In de nacht van zaterdag op zondag rond 2 uur heeft de Pool met zijn Ford Focus wellicht de middenberm geraakt op de E40 richting kust. Daardoor stond de wagen kort voor de splitsing in Jabbeke dwars op het linkerrijvak. Even later werden de bestuurder en zijn voertuig gegrepen door een Citroën Berlingo. De 34-jarige echtgenote van de bestuurder kwam hierbij om het leven. Haar 32-jarige broer verkeert net als de bestuurder nog steeds in zeer kritieke toestand. Beide mannen konden nog niet verhoord worden over de omstandigheden van het ongeval.



De bestuurder van de Citroën was er ook erg aan toe, maar de 50-jarige man uit Dilsen-Stokkem is ondertussen buiten levensgevaar. Van overdreven snelheid is volgens de eerste vaststellingen geen sprake. Een verkeersdeskundige is nog steeds bezig met zijn onderzoek naar de precieze omstandigheden van de crash.