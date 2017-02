Toch een maand lang Parkkaffee

SABINE VAN DAMME

27/02/17 - 18u07 Bron: Eigen berichtgeving

Organisatoren Nani Rammant en Marco Cassiman op het terrein waar Parkkaffee elk jaar plaatsvindt. © Wannes Nimmegeers.

Gent In Gent komt er volgende zomer dan toch een Parkkaffee, al is het dan een 'korte versie'. "De reacties waren zo overweldigend dat we besloten hebben om toch opnieuw onze tuin open te stellen", zegt een opgeluchte Nani Rammant.

"Marco en ik zien het volledig zitten. We zijn echt aangenaam verrast dat zoveel mensen zo positief uit de hoek zijn gekomen, en zich zo hard verzetten tegen het verdwijnen van het Parkkaffee. En ze hebben gelijk, dit mag niet verdwijnen."



En dus is er een Parkaffee 2017 van 24 juli tot 20 augustus. Dat is vlak na de Gentse Feesten, 4 weken lang. Parkaffee zal dit jaar dus 28 dagen open zijn, in plaats van 62 de voorbije jaren. "Over de toekomst spreken we ons nog niet uit", zegt Nani. "We gaan eerst kijken wat dit jaar geeft. In elk geval, bedankt aan iedereen die ons steunt."