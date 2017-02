Vriend van dodelijk slachtoffer: "Waarom zei ik niet: 'Blijf nog even hier'"

Wouter Spillebeen

27/02/17 - 17u04

Slachtoffer Sandy Somers (35). © rv.

Aalter De vriend van Sandy Somers (35) die in de nacht van vrijdag op zaterdag dodelijk gegrepen werd door een wagen toen ze vlak voor café 't Soulistje in Aalter wilde oversteken, vertelt zijn kant van het verhaal. "Het is jammer dat de familie denkt dat we ruzie hadden, het was net een heel gezellige avond", zegt hij.