In november vond Homans samenwerking met Unia nog "vlot en constructief"

27/02/17 - 17u06 Bron: De Morgen

Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA). © belga.

De aanval op overheidsinstelling Unia van Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) doet de wenkbrauwen fronsen. Amper enkele maanden geleden evalueerde ze de samenwerking nog als "vlot en constructief."

In 'De Zondag' stelde Homans afgelopen weekend dat Unia "niet neutraal en niet objectief is" en maar één doelgroep verdedigt: "Mensen van allochtone origine". Homans was niet de enige N-VA'er die Unia, het voormalige centrum voor Gelijkheid van Kansen, de voorbije dagen onder vuur nam. Ook kersvers staatssecretaris voor Gelijke kansen Zuhal Demir en partijwoordvoerder Joachim Pohlmann spaarden de kritiek niet.



Opvallend. In november vorig jaar was het oordeel van Homans over Unia immers nog behoorlijk positief, zo mag blijken uit haar antwoord op een parlementaire vraag: "Unia vervult haar taken uit het samenwerkingsakkoord. De samenwerking met mijn diensten verloopt vlot en constructief. Er is ruimte voor overleg en ondersteuning."



Recenter nog, op 26 januari van dit jaar, stelde Unia haar jaarverslag voor aan de commissie Gelijke kansen van het Vlaams Parlement. In het verslag staan bijzonder weinig kritische noten. Volgens N-VA is het Vlaams Parlement niet de plaats om een debat over Unia te voeren. "Het was enkel een korte, informatieve zitting."