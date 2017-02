Moeder verongelukte kleuter (6) kapot van verdriet: "Yamen was zo'n opgewekte jongen"

MMB

Brugge "Het is zo onwezenlijk dat Yamen hier niet meer is. Ik probeer me sterk te houden voor de rest van mijn gezin." De moeder die vorige week haar 6-jarig zoontje voor haar ogen zag verongelukken aan een Brugse schoolpoort, is nog steeds kapot van verdriet. "Ik haalde hem nog zelf van onder de truck. In het ziekenhuis bleef ik tot het allerlaatste moment bij hem", getuigt Hanan Shelleh.

Natuurlijk ben ik heel boos op die man. Hanan Shelleh "Yamen was nog aan het oversteken toen de vrachtwagenchauffeur vertrok. Natuurlijk ben ik heel boos op die man." De mama van de verongelukte Yamen snapt nog steeds niet goed hoe het ongeval kon gebeuren. Ze was met haar zoontje en jongste dochter (2,5) op weg naar school toen langs de Gistelse Steenweg in Brugge het onwaarschijnlijke gebeurde. Als laatste van een groep stak Yamen de straat over, toen een Nederlandse truckchauffeur het kindje aanreed. Enkele uren later bezweek het Syrische jongetje aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

