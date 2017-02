Vrouw wil vluchten van agressieve partner en crasht met kinderen op achterbank

Door: redactie

27/02/17 - 19u33 Bron: Eigen berichtgeving - Belga

© Marc De Roeck.

Hoboken (Antwerpen) In het Antwerpse district Hoboken zijn deze middag vier gewonden gevallen toen een wagen tegen een elektriciteitskast knalde. Dat zegt de lokale politie.

De crash in de Hollebeekstraat was volgens de politie een uitloper van een geval van intrafamiliaal geweld: de 28-jarige vrouw die aan het stuur zat, probeerde met haar twee kinderen weg te rijden van haar partner, die haar zou hebben aangevallen. De 30-jarige man trachtte daarop de deur van de wagen te openen en raakte eveneens gewond.



De vrouw was er na afloop het ergst aan toe en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Haar kinderen van 7 en 5 jaar oud kwamen ervan af met lichte verwondingen. De man moest ook naar het ziekenhuis gebracht worden voor verzorging en zal volgens de politie verhoord worden zodra zijn toestand dat toelaat.