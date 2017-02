Dit is de gevaarlijke gangster die uit gevangenis Lantin ontsnapte

Door: redactie

27/02/17 - 15u28

De ontsnapte gevangene Mustapha Iken © Federale politie.

video De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de gangster die gisteren ontsnapte uit de gevangenis van Lantin, in de provincie Luik. Het gaat om de 30-jarige Mustapha Iken, een zware crimineel van Marokkaanse origine. Hij werd in 2009 veroordeeld tot 10 jaar opsluiting voor deelname aan de activiteiten van een bende die gespecialiseerd was in erg gewelddadige overvallen.

© Federale politie.

"Op zondag 26 februari 2017, rond 15u00, is de 30-jarige Mustapha IKEN ontsnapt uit de gevangenis van Lantin met de hulp van 3 kompanen", vermeldt de politie in het opsporingsbericht.



"Mustapha Iken is van Marokkaanse origine. Hij is ongeveer 1m70 lang en atletisch gebouwd. Hij heeft zwarte haren en bruine ogen. Deze persoon is gevaarlijk en kan mogelijks gewapend zijn."



"Indien u weet waar Mustapha Iken zich bevindt of indien u informatie heeft over dit feit, gelieve dan de onderzoekers te willen contacteren." Dat kan op 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.