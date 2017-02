Filip Dewinter kandidaat-burgemeester voor Vlaams Belang in Antwerpen

Door: redactie

27/02/17

Geen stunt in Antwerpen, Filip Dewinter (54) wordt de lijsttrekker van Vlaams Belang voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Het was al langer duidelijk dat Dewinter opnieuw het Antwerpse boegbeeld van de partij zou worden.