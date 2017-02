Door: redactie

De moeder van een negenjarig spelertje van Oud-Heverlee-Leuven heeft bij de Leuvense politie aangifte gedaan omdat een onbekende in een bestelwagen na de training van vrijdagavond haar kind heeft gevraagd in te stappen in zijn voertuig. De feiten zouden zich afgelopen vrijdag omstreeks 19 uur voorgedaan hebben op de parking van het oefencomplex Bruineveld in Kessel-Lo.