35 procent drinkt nooit kraantjeswater

Door: redactie

27/02/17 - 13u40 Bron: vtmnieuws.be

© thinkstock.

video

35 procent van de Belgen drinkt nooit kraantjeswater, omdat ze de kwaliteit niet vertrouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van IVOX in opdracht van Sodastream. Nochtans is kraantjeswater perfect drinkbaar. Het wordt streng gecontroleerd en het is veel goedkoper dan flessenwater.