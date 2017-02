Door: redactie

Het is vandaag exact 20 jaar geleden dat de Renault-directie totaal onverwacht de sluiting aankondigde van haar assemblagefabriek in Vilvoorde. Circa 3.000 mensen verloren hun job. Naar aanleiding van dit conflict werd in 1998 de wet-Renault gestemd die een procedure oplegt voor bedrijven die tot collectieve ontslagen willen overgaan. Een overzicht van het sociale drama dat een lange nasleep kende.