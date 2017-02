Jongeman in levensgevaar na massale vechtpartij in Antwerpen

Door: redactie

27/02/17 - 11u00 Bron: Belga

© belga.

Aan de Kipdorpvest in het centrum van Antwerpen is het gisteravond tot een massale vechtpartij gekomen tussen minstens twintig personen. Een 21-jarige man werd daarbij neergestoken en verkeert in levensgevaar. De politie kon in de buurt een verdachte oppakken: een 20-jarige man die net als het slachtoffer geen onbekende is voor het gerecht.