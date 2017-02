Krokusvakantie in een notendop: regen en buien

Door: redactie

De krokusvakantie dreigt in het water te vallen. Letterlijk. Vandaag verwacht het KMI veel wolken met vanaf het westen stilaan regen en daarna buien. De neerslag bereikt het oosten in de loop van de namiddag. Tijdens de buien, die stevig kunnen zijn, zijn donderslagen niet uitgesloten. Ook de rest van de week blijft het regenachtig.

Deze namiddag is er wel kans op een lokale opklaringen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden in Hoog-België en tussen 9 en 11 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig, aan zee mogelijk krachtig. We krijgen rukwinden van 60 tot 80 km/u.



Vanavond en komende nacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af en vallen er buien, vooral dan 's avonds en in het eerste deel van de nacht. Op het einde van de nacht krijgen de buien plaatselijk een winters karakter, vooral in de Ardennen. De minima liggen tussen 1 en 4 graden. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten, afnemend naar matig in het binnenland. Aanvankelijk zijn er rukwinden van 60 à 70 km/ u mogelijk.



Morgen vallen er soms fikse buien en is er kans op onweer en korrelhagel. Het wordt minder zacht bij maxima rond 6 graden. Ook voor de rest van de week verwacht het KMI soms regen of buien. Het wordt opnieuw zachter met maxima rond 10 graden.