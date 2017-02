Jonge moeder loopt onder auto na ruzie met vriend

KEN STANDAERT & WOUTER SPILLEBEEN

27/02/17 - 05u00

© RV.

Een 35-jarige moeder uit Aalter is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen bij een aanrijding. Ze stak de steenweg over na een ruzie met haar nieuwe vriend. Volgens de verkeersdeskundige treft de chauffeur geen schuld, maar daar heeft de zus van het slachtoffer grote twijfels over.

Rond 3 uur verlaat Sandy Somers café 't Soulistje aan de Tieltsesteenweg in Aalter. Enkele tellen later steekt ze de steenweg schuin over en volgt de fatale klap. "Wat deed ze daar? En waarom stak ze schuin over naar een plek waar enkel een tankstation en een gesloten frituur zijn?", vraagt zus Ellen zich af. "Het schijnt dat ze zich eerst nog goed geamuseerd heeft, maar dat er dan weer ruzie is ontstaan tussen haar en haar nieuwe vriend. Dan is ze naar buiten gegaan en de rest is voorlopig een mysterie."



Woordenwisseling

Volgens Ellen lag het koppel eerder die dag ook al in de clinch. "Ze had al liggen huilen in haar bed. Hij is dan alleen naar het café getrokken." Uiteindelijk stuurde de man een sms naar Sandy, die daarna besloot ook af te zakken naar 't Soulistje. "Toen ik hem vlakaf vroeg of er een woordenwisseling geweest was voor het ongeval, werd hij heel stil. Hij zei enkel nog dat ze voor zijn ogen aan haar verwondingen bezweken was. Ik wil niemand als schuldige aanduiden, maar er is nog zoveel onduidelijk."



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!