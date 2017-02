Vrijlating Leopold Storme verscheurt familie: "Ik aanbid mijn kleinzoon en zal dat blijven doen"

ANNICK GROBBEN

De nu 29-jarige Léopold Storme, die in 2007 zijn ouders en oudere zus vermoordde in de Brusselse Marollen, zal bij zijn - waarschijnlijke - vervroegde vrijlating deze week vooral een verscheurde familie aantreffen. Maar voor zijn grootmoeders blijft hij de onschuld zelve. "Hij is de liefste jongen die ik ken", zegt oma Jacqueline Vanneste, bij wie hij straks mag inwonen.

Tekent het Brusselse parket vandaag geen cassatieberoep aan, dan mag Léopold Storme zijn cel in Nijvel verlaten. Hij heeft er één derde van zijn 26 jaar lange celstraf opzitten, wat wettelijk voldoende is om vervroegd te kunnen vrijkomen. Tot op vandaag houdt hij zijn onschuld vol. De drievoudige moord kort voor de zomer van 2007 schokte destijds het land. Er was een waar bloedbad aangericht in de Brusselse winkel van de familie: stoffenhandelaar François-Xavier Storme (48), zijn vrouw Caroline Van Oost (48) en hun dochter Carlouchka (22) waren met respectievelijk 23, 33 en 44 messteken om het leven gebracht. Léopold Storme - toen 19 jaar - kwam met zoveel onsamenhangende en gewijzigde alibi's op de proppen dat zelfs de beste thrillerauteur ze niet had kunnen verzinnen. Van zijn uiteindelijke verhaal dat onbekende mannen zijn familie voor zijn ogen hadden uitgemoord, geloofde de assisenjury geen woord. Wie hem wél geloofde, van in het prille begin, was zijn familie. Die schaarde zich als één man achter hem. Op de begrafenis van de drie slachtoffers, in de Brusselse Zavelkerk, was er op vraag van de familie zelfs een lege stoel met daarop een foto van Léopold Storme voorbehouden. "Daarmee willen we laten zien dat Léopold hier wél had moeten zitten", zou Léopolds nonkel Vincent Storme daarvan zeggen. "We blijven achter hem staan, het is onmogelijk dat hij die moorden pleegde."

Elke dag bezocht

Zijn twee grootmoeders steunen hem tot op de dag van vandaag nog altijd. "Je l'adore", zegt de nu 83-jarige Jacqueline Vanneste over haar kleinzoon. "Léopold is de liefste jongen die ik ken. Innemend en intelligent. Het meisje dat later zijn vrouw wordt, mag zich heel gelukkig prijzen." Ze blijft er heilig van overtuigd dat hij niet schuldig is aan de moord op haar zoon, schoondochter en kleindochter. En ze spuwt op het gerecht. "Er is nooit gezocht naar de echte daders."



"Tot ik een paar jaar geleden slecht te been werd, ben ik Léopold alle dagen in de gevangenis gaan opzoeken", gaat Jacqueline Vanneste verder. "Vaak ging ik samen met Léopolds andere oma, die in Frankrijk woont en daar momenteel in het ziekenhuis ligt. Ook zij ziet haar kleinzoon doodgraag. Eén keer per week mocht ik Léopold aan een tafeltje zien, voor de rest achter glas. En het is niet één enkele keer over de zaak gegaan. Léopold heeft me ook al die jaren elke dag opgebeld. Gewoon, om te zeggen 'qu'on s'aime'. Dat hebben we allebei nodig, om dat van elkaar te horen."



Storme zal na zijn vrijlating bij haar in Brussel wonen, zegt ze. "Ik kijk er nu al naar uit om hem in mijn armen te sluiten. Lang zal hij hier allicht niet blijven, want ik woon krap. Plus ook: hij moet zijn universitaire studie economische wetenschappen afmaken. Ik hoop dat de maatschappij hem een nieuwe kans geeft, al maak ik mij weinig illusies. Ik zeg het: ik heb geen vertrouwen meer in dit land. Daarom leef ik ook teruggetrokken van alles en iedereen. De zaak heeft alles kapotgemaakt."



"Deze familietragedie heeft me meer verdriet gebracht dan een mens kan dragen", gaat Jacqueline Vanneste verder. "Ik ben niet alleen mijn zoon, schoon- en kleindochter voorgoed kwijt, de zaak heeft ook een rol gespeeld in de dood van mijn andere zoon Vincent (57) in 2013. Want Vincent, die voor zijn petekind Léopold heeft gevochten als was hij zijn eigen zoon, kon het op den duur niet meer aan en heeft kanker gekregen. Het is onvergeeflijk dat ze Léopold niet hebben toegestaan om van zijn nonkel in diens laatste levensdagen afscheid te nemen. Tot overmaat van ramp is mijn enige nog levende kind - mijn dochter Anne-Frédérique - naar Frankrijk gevlucht, om ver weg te zijn van het drama dat onze familie is overkomen. Wat heb ik hier nog? Alleen Léopold."



