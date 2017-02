Wielerseizoen start ook voor fietsdieven

Door: redactie

27/02/17 - 05u00

In één week tijd werd al voor een kwart miljoen euro racefietsen gestolen in winkels. En dat is geen toeval. "Vorig jaar waren er 39% meer inbraken in fietswinkels bij de start van het wielerjaar", zegt Christine Mattheeuws van zelfstandigenorganisatie NSZ. "Die trend zet zich nu door."