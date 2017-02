Zondagstoet Aalst lokt tussen 80.000 en 85.000 toeschouwers

Door: redactie

In Aalst lokt de traditionele zondagstoet, het hoogtepunt van de carnavalsdriedaagse, tussen de 80.000 en 85.000 toeschouwers. Dat meldt de Aalsterse lokale politie, die voorlopig geen ernstige incidenten optekende.

De zondagstoet startte om 13 uur, legt een traject van zeven kilometer af en eindigt rond 21 uur. Aan de Grote Markt, waar de prominenten op de tribunes zitten, passeren rond deze tijd de laatste groepen. Opvallende verschijning op de zittribune dit jaar was voorzitter van Open Vld Gwendolyn Rutten, verkleed als de boze heks uit Doornroosje. Ook Vlaams minister voor cultuur Sven Gatz, Alexander en Herman De Croo en Karel en Jean-Jacques De Gucht waren aanwezig. De graaicultuur bij politici was trouwens een van de opvallendste thema's dit jaar.



Recordaantal deelnemers

Met 80 carnavalsverenigingen en 208 losse groepen is er een recordaantal deelnemers. De lokale politie schat het aantal bezoekers tussen de 80.000 en 85.000. "We schatten dat er toch wat meer volk is dan vorig jaar, toen we 80.000 toeschouwers haalden", zegt woordvoerster Katrien Ottevaere van de lokale politie van Aalst.



De hulpposten van het Rode Kruis Vlaanderen voerden 18 verzorgingen uit, waarvan twee bij minderjarigen, en de spoeddiensten van de Aalsterse ziekenhuizen hebben zeven personen verzorgd. "De politie heeft drie personen bestuurlijk aangehouden, twee voor openbare dronkenschap en één voor het toebrengen van schade. Ook tijdens deze carnaval gaan de WHISKY-ploegen op pad", meldt het stadsbestuur van Aalst. Politieagenten voeren verkleed controles uit, om handelaars op te sporen die ondanks het verbod toch sterke drank verkopen aan minderjarigen én om corrigerend op te treden bij jongeren die in het bezit zijn van alcohol of dronken zijn. "Het verkeer verliep vlot: in 55 gevallen werd een voertuig getakeld of een uitrijvergoeding aangerekend. Dit gebeurde enkel waar de voertuigen de algemene veiligheid of de doorstroom van de stoet in het gedrang brachten. Bijkomend werden 204 GAS-boetes voor foutief parkeren.



Voil Jeanettenstoet

Deze nacht worden 17 brandweermannen, 54 medewerkers in de hulpposten, vier ziekenwagens en 24 politiemensen ingezet. Aalst Carnaval heeft vandaag onder meer de Bezemdans en Bezemworp van de Aalsterse Gilles en de Ajuinworp op het programma. Morgen is er de "Voil Jeanettenstoet", waarbij mannen zich als vrouwen verkleden, en de afsluitende popverbranding.