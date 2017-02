Man dood aangetroffen in berm

VTT

27/02/17 - 01u01

HOOGSTRATEN Een 76-jarige man uit Ravels is deze avond dood aangetroffen in een berm aan Meersel in Meersel-Dreef (Hoogstraten). Omstanders troffen iets na 19 uur het lichaam aan van een man naast zijn fiets in de berm naast de weg.