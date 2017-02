Burenruzie escaleert: man uit Lanaken schiet buurman in gezicht met loodjesgeweer

Door: redactie

26/02/17 - 22u28 Bron: Belga

© TVL.

video Een burenruzie in Rekem bij Lanaken is zaterdag in de vooravond geëscaleerd. Een veertiger schoot zijn 32-jarige buurman met een loodjesgeweer in het gezicht. De man werd met verwondingen, maar buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis in Genk overgebracht.