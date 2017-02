Man probeert voetballertje (9) mee te lokken in bestelwagen

Andreas De Prycker

26/02/17 - 18u25 Bron: eigen berichtgeving

Leuven Aan Bruineveld in Leuven, het jeugdcomplex van voetbalclub OH Leuven, heeft een man een 9-jarig voetballertje van de U10 proberen mee te lokken in zijn bestelwagen. De kinderlokker zou het voetballertje vanalles beloofd hebben. Gelukkig rook het jongetje onraad en ging hij niet op het voorstel in.

De moeder van het 9-jarige spelertje heeft bij de Leuvense politie aangifte gedaan. De feiten zouden zich afgelopen vrijdag omstreeks 19 uur voorgedaan hebben op de parking van het oefencomplex Bruineveld in Kessel-Lo.



"We onderzoeken dit gebeuren zeer grondig en zullen met OHL bekijken of het nodig is om een waarschuwingsbrief te versturen naar de ouders", zegt Stefanie Gille, woordvoerster van de Leuvense politie. "We willen echter vooralsnog geen paniek creëren. Er zijn tot dusver ook nog geen andere meldingen binnengelopen voor gelijkaardige feiten die avond."



Een paar weken geleden deed in een school in Linden ook al een soortgelijk verhaal de ronde. OHL gaat nu wel al een brief rondsturen dat de spelertjes onder begeleiding van de sportvelden aan Bruineveld naar de parking dienen te wandelen, omdat dat best wel een serieuze afstand is.