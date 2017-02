Gewapende man probeert voetballertje mee te lokken in bestelwagen

Andreas De Prycker

26/02/17 - 18u25 Bron: eigen berichtgeving

Leuven Aan Bruineveld in Leuven, het jeugdcomplex van voetbalclub OH Leuven, heeft gisteren een gewapende man een voetballertje van de U10 proberen mee te lokken in zijn bestelwagen. De kinderlokker had een mes bij zich en zou het voetballertje vanalles beloofd hebben. Gelukkig rook het jongetje onraad en ging hij niet op het voorstel in.