Gezin met twee kinderen belandt in gracht langs E40 in Nieuwpoort

Mathias Mariën

26/02/17 - 16u37 Bron: eigen berichtgeving

© Mathias Mariën.

Een gezin met twee kinderen is even na 15 uur van de baan geraakt met hun voertuig langs de E40 in Nieuwpoort. Ze belandden op hun dak in de gracht en moesten door de brandweer bevrijd worden. Het viertal raakte lichtgewond.