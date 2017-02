Vrouw vermoord in Bergen

Door: redactie

26/02/17

In de Henegouwse hoofdstad Bergen heeft de politie gisterennamiddag het lichaam aangetroffen van een 45-jarige vrouw. Het lichaam vertoonde zestien messteken en de keel was doorgesneden. Zaterdagnacht werd een verdachte man opgepakt, zo meldt het parket van Bergen vandaag.

Volgens de autopsie moet de vrouw tussen 23 uur en middernacht overleden zijn. Een man, die het slachtoffer regelmatig ontmoette, werd in afgelopen nacht opgepakt en vandaag verhoord door de onderzoeksrechter.



De verdachte bezat de sleutels van de woonst van het slachtoffer. Hij had twee personen aangesproken en hen het lichaam laten zien. Die personen verwittigden de politie.



Het slachtoffer laat een kind van tien na. Het kind was niet aanwezig op de plaats van de feiten.