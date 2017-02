Onbekende opent vuur en werpt molotovcocktails naar appartement in Sint-Job-in't-Goor

Sander Bral

26/02/17 - 14u51 Bron: eigen berichtgeving

© Google Maps.

Rond kwart voor vijf vannacht heeft een onbekende een appartementsblok op de Schotensesteenweg in Sint-Job-in't-Goor (Brecht) in brand proberen steken. Daarbij zijn twee molotovcocktails gebruikt en het gebouw is ook meermaals beschoten.

In de muren van de inkomhal zijn kogelinslagen gevonden van een zwaar kaliber. Verschillende getuigen hebben na de feiten één dader zien wegvluchten die volledig in het zwart gekleed was. De Federale Gerechtelijke Politie voert het onderzoek naar de omstandigheden en motieven van de feiten. Het parket kan in het belang van het onderzoek nog geen verdere details geven.



Een buurtbewoner meldt dat er vijf kogelinslagen in de voordeur zijn gevonden en dat er verschillende kogelhulzen in het grasperk lagen. Het gebroken glas van de voordeur is intussen al vervangen.