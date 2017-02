Ook Homans in de aanval op Unia: "Centrum voor klagende allochtonen"

redactie

"Unia verdedigt maar één doelgroep: de mensen van allochtone origine", stelt Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans in De Zondag

Na kersvers staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir in Het Nieuwsblad en Bart De Wevers woordvoerder Joachim Pohlmann in De Morgen valt een derde N-VA-gezicht het voormalige Gelijkekansencentrum Unia aan. In De Zondag noemt Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans de overheidsinstelling "niet neutraal". Ze wil een onderzoek.



"Ik ga een intern onderzoek laten uitvoeren naar Unia. Wat deze week naar buiten kwam, was de druppel te veel", zegt ze in De Zondag. "Unia is een overheidsinstelling die de belangen van elke burger zou moeten verdedigen. Ze krijgt hiervoor 7,7 miljoen euro van de Vlaamse en de federale overheid. Maar ik stel vast dat ze die opdracht niet uitvoert. Unia is niet neutraal, niet objectief. Ze verdedigt maar één doelgroep: de mensen van allochtone origine. Als een blonde vrouw met blauwe ogen wordt uitgescholden voor nazihoer en klacht indient, is de kans dat zij gehoord wordt, nihil."