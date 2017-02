Eén dode en verschillende zwaargewonden bij zware crash op E40 in Brugge

Mathias Mariën

26/02/17 - 04u06 Bron: eigen berichtgeving

© Mathias Mariën.

BRUGGE Bij een zwaar verkeersongeval op de E40 in Brugge richting Oostende is afgelopen nacht een dodelijk slachtoffer gevallen. Drie anderen zijn zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Minstens een daarvan verkeert in kritieke toestand.

Het ongeval gebeurde omstreeks 2.30 uur even voorbij de oprit in Loppem. Twee voertuigen kwamen met elkaar in aanrijding, met de zware tol tot gevolg.



Volgens de eerste vaststellingen reed een bestelwagen - op een niet-verlicht stuk autosnelweg - in op een personenwagen die dwars over de rijbaan stond na een eerder ongeval. De hulpdiensten hadden de melding van het eerste ongeval al gekregen, toen de frontale crash gebeurde. Op dat moment waren ze bijna ter plaatse.



De bestuurder van de personenwagen werd door de klap in de middenberm geslingerd en is in kritieke toestand afgevoerd. Mogelijk stond hij al naast zijn voertuig te wachten op de komst van de hulpdiensten. De vrouwelijke passagier van de wagen overleed ter plaatse. De persoon op de achterbank raakte zwaargewond. Lees ook 83-jarige man komt om bij aanrijding in Gierle

Wagen belandt in sloot Kuurne: bestuurder zwaargewond

34-jarige vrouw fataal gegrepen door wagen