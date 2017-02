37-jarige vader van drie zonen sterft tijdens voetbalwedstrijd

Birger Vandael

25/02/17

maasmechelen Een onschuldige voetbalwedstrijd van de veteranen van Boorsem Sport tegen Dilsen is vanmiddag uitgedraaid op een vreselijke drama. Bryan Boon (37) uit Maasmechelen zakte tijdens de wedstrijd in elkaar. Ondanks de interventie van de hulpdiensten kon de man niet meer gered worden. Bryan, die uit Wilrijk afkomstig is, laat een vrouw en drie zonen achter.

Bryan was speler bij Boorsem Sport, ook één zoontje van hem voetbalt bij een jeugdteam van de ploeg uit de deelgemeente van Maasmechelen. "Op een bepaald moment zei Bryan tegen een medespeler dat hij zich niet goed voelde. Hij is dan gaan zitten en dan is hij weggedraaid", stelt woordvoerder van de club Frederik Houben.



"De hulpdiensten zijn gearriveerd en hebben hem meegenomen naar het ziekenhuis van Genk. Iets daarna kregen we het bericht dat alle hulp tevergeefs was." Vermoedelijk gaat het om een hartfalen, op dezelfde manier zijn profvoetballers Gregory Mertens en Antonio Puerta overleden. Helaas komt het ook op lager niveau ooit voor. "Ik weet niet of dat de reden is, daar kan ik me nog niet over uit spreken", aldus Houben.