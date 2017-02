Door: redactie

25/02/17 - 19u36 Bron: vtmnieuws.be

video

In Mechelen is gisteren een uitvaartdienst gehouden voor een vrouw die nog in leven is. De overleden dame woonde samen met haar zus in een verzorgingstehuis. Maar door een administratieve vergissing werd er een overlijdensattest opgemaakt voor de zus.