De gloednieuwe staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) opent de aanval op Unia, het Gelijkekansencentrum. Dat schrijft Het Nieuwsblad. "Ik vraag me af of Unia nog wel doet waarvoor het is opgericht", zegt Demir.