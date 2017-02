Mechelse politie klist hardnekkige voortvluchtige in supermarkt

Door: redactie

De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft zaterdagmiddag een 23-jarige man gearresteerd die geseind stond omdat hij niet naar gevangenis teruggekeerd was na penitentiair verlof. De man probeerde aan de agenten te ontsnappen door een supermarkt aan de Tervuursesteenweg binnen te lopen, maar dankzij een gecoördineerde actie kon hij toch gevat worden. Hij wist onlangs al tot twee keer toe aan de politie te ontsnappen.

De geseinde man moet nog een deel van een gevangenisstraf van 7,5 jaar uitzitten voor verschillende veroordelingen, onder meer voor inbraken. De voorbije weken probeerde de politie hem al meermaals op te pakken. Bij de eerste poging werd hij echter ontzet door een aantal kompanen, zodat hij kon vluchten. Een tweede keer werd hij opgemerkt als bestuurder in een wagen, waarna hij er aan hoge snelheid vandoor ging. De politie moest de achtervolging uiteindelijk staken omdat het rijgedrag van de man een te groot gevaar was voor derden.



Zaterdag werd de voortvluchtige opnieuw gespot aan de Tervuursesteenweg in Mechelen. Hij liep een supermarkt binnen in de hoop om nogmaals te ontkomen, maar ditmaal kon hij toch tot staan worden gebracht. De klanten en medewerkers van de supermarkt die getuige waren, raakten niet gewond.