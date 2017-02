Jinnih Beels: "Mechels politiekorps is slachtoffer van één dommerik"

Door: redactie

video De Mechelse politiecommissaris Jinnih Beels kan de foto van haar met racistische opschriften die binnen het politiekorps verspreid werd naar eigen zeggen plaatsen, maar spreekt wel van "een grote slag" voor haar zoon, echtgenoot, familie, vrienden en collega's. Dat heeft ze vandaag verklaard aan VRT en VTM. "Een heel korps is het slachtoffer van één dommerik, die ervoor zorgt dat een heel beleid met een vingerknip van tafel wordt geveegd", stelt Beels.

Beels is van Belgisch-Indische afkomst. Ze stapte in september vorig jaar over van de politie Antwerpen naar de politie in Mechelen om daar het diversiteitsbeleid verder uit te bouwen. De aanpak van verdoken racisme binnen de politie is één van haar actiepunten.



Niet alle agenten bij het Mechelse korps zitten blijkbaar op dezelfde lijn in de aanpak van racisme. Zij verspreidden via WhatsApp-groepjes de jongste dagen vlijtig een foto waarop racistische commentaar wordt gegeven op commissaris Beels. Korpschef Yves Bogaerts en het Mechelse parket startten een racisme-onderzoek. Gisteravond liet de procureur weten dat er een verdachte is opgepakt. Het gaat om een directe collega die, tot verder onderzoek, onmiddellijk is geschorst.



"Ik was er natuurlijk niet goed van, maar ik kan het ergens nog plaatsen", vertelt Beels aan VTM Nieuws. "Het is vooral het hele korps dat het slachtoffer wordt van een dommerik. Hij zorgt ervoor dat een gans beleid in één vingerknip van tafel wordt geveegd. Dat laat wel sporen na." Lees ook Politie-inspecteur verhoord na opduiken racistische foto van Mechelse commissaris

Afschuw Ook politievakbond NSPV reageert zaterdag met afschuw op de foto. "Het gaat gelukkig wel om een individueel geval en het is positief dat er meteen een korpsbrede afkeuring volgde", zegt Antwerps provinciaal NSPV-voorzitter Tom De Gent. "We behouden dan ook ons vertrouwen in de overgrote meerderheid van het korps."



De vakbonden, de korpsleiding en het politiecollege zaten intussen al samen rond de kwestie. "We komen uit dat overleg naar buiten met een eendrachtige veroordeling van de feiten", zegt de provinciale voorzitter van het Nationaal syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel. "Dit is uiteraard totaal onaanvaardbaar. We willen er echter wel op wijzen dat er snel en correct gehandeld is".