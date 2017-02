Door: redactie

25/02/17

Het parket is een onderzoek gestart nadat een racistische foto werd verspreid van een Mechelse politiecommissaris. Gisteren werd een verdachte opgepakt in die zaak en die werkt zelf bij de politie, zegt het parket. Het gaat om een inspecteur uit het Mechelse politiekorps. De man is vrijgelaten, maar wel geschorst.