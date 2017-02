Wouter Spillebeen

25/02/17 - 10u35 Bron: Eigen berichtgeving

De plaats waar het ongeval gebeurd is. Op de grond zijn de blauwe wegmarkeringen van de politie nog te zien. © Wouter Spillebeen.

Aalter Een 34-jarige vrouw is afgelopen nacht overleden nadat ze rond 3 uur door een wagen werd aangereden in de Tieltsesteenweg in Aalter, vlak voor café 't Soulistje.