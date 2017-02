Verkeershinder in Kennedytunnel na stroomuitval

Door: redactie

25/02/17 - 09u17 Bron: Belga

© Dirk Laenen.

De Kennedytunnel in Antwerpen kampt sinds 4 uur met een stroomuitval waardoor de verlichting in beide tunnelkokers niet werkt. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat ter plaatse op zoek is naar de oorzaak van het probleem. Om veiligheidsredenen wordt het aantal rijstroken waarover het verkeer mag rijden beperkt, wat allicht de nodige hinder zal meebrengen.