Stroompanne in Kennedytunnel verholpen

Door: redactie

25/02/17 - 09u17 Bron: Belga

© Dirk Laenen.

De verlichting in de Kennedytunnel in Antwerpen heeft vanochtend urenlang niet gewerkt door een stroomuitval. Om veiligheidsredenen werd het aantal rijstroken waarover het verkeer mocht rijden beperkt, wat voor de nodige hinder zorgde. Omstreeks 10.30 uur waren de problemen verholpen en kon het verkeer opnieuw over alle rijstroken beschikken.

#E17 #R1 De stroompanne in de Kennedytunnel is verholpen. Beide richtingen zijn weer volledig open voor het verkeer. — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) Sat Feb 25 00:00:00 MET 2017

De stroom was om 4 uur uitgevallen, waardoor de verlichting in beide tunnelkokers niet werkte, zo liet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vanochtend weten.



"De noodstroom werkt wel, maar de verlichting niet en het is nog niet duidelijk waar het probleem ligt", zei Jef Schoenmakers van AWV Antwerpen. "In samenspraak met de politie is besloten om de snelheid in de tunnel tijdelijk te beperken en enkele rijstroken af te sluiten tot het euvel verholpen is."



Omstreeks 10.30 uur liet het Vlaams Verkeerscentrum weten dat de problemen van de baan waren.