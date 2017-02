150 politici verzwijgen mandaten

Door: redactie

25/02/17 - 07u14 Bron: Belga

Burgemeester van Kuurne Francis Benoit. © rv.

Vorig jaar hebben 150 Vlaamse politici hun mandaten in intercommunales of (semi-)publieke bedrijven niet aangegeven. Het gaat onder meer om twee burgemeesters en zowat 40 schepenen. Dat blijkt uit de lijst die het Rekenhof jaarlijks publiceert, meldt De Tijd.

"Het klopt dat ik geen aangifte deed. Nalatigheid is de oorzaak", zegt Eddy Bevers (N-VA), de burgemeester van Willebroek. "Ik weet dat dat een flauw excuus is en dat ik daarmee een strafbaar feit pleegde. Maar ik deed het niet met opzet."



Ook Francis Benoit, CD&V-burgemeester van Kuurne, vulde vorig jaar zijn aangifte niet in. "Een administratieve vergetelheid", zegt hij.



De aangifte van de mandaten is nochtans verplicht door de wet. Wie het vergeet, riskeert vervolging en boetes tot 6.000 euro. Maar het komt zelden tot effectieve vervolging. Onder de lokale politici die geen aangifte indienden, zijn er dan ook meerderen die al jaren na elkaar geen aangifte deden.



De Vlaamse regering wil daar iets aan doen en belooft in het kader van verscherpte regels voor intergemeentelijke samenwerking ook meer controle op de aangifte van mandaten.