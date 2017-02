Bestuurder overleden nadat hij onder oplegger belandt

Tim Van Damme

Deze ochtend is bij een verkeersongeval in het Oost-Vlaamse Appelterre, een deelgemeente van Ninove, een automobilist om het leven gekomen. Om een nog onduidelijke reden week de 64-jarige man uit Ninove kort voor 4 uur af van de rijbaan. Zijn voertuig, een Opel Insignia, schoof onder een geparkeerde oplegger.



Het ongeval gebeurde in de Kapittelstraat, een industrieweg die de Brakselsesteenweg met de Tabakslaan verbindt. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse maar alle hulp kwam te laat. Het parket stuurde een verkeersdeskundige om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken.